К "Норникелю" будут выдвинуты дополнительные претензии по возмещению вреда - Усс

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что к "Норильскому никелю" будут выдвинуты дополнительные претензии о возмещении вреда объектам природы, передает РИА Новости.

Между тем, представитель компании сообщил, что у "Норникеля" есть месяц на обжалование решения Красноярского арбитражного суда. Напомним, эта инстанция сегодня назначил штраф в размере 146 млрд руб. "дочке" "Норникеля" за аварию с разливом дизельного топлива под Норильском в мае прошлого года.

На новостях о решении красноярского арбитража акции металлургической компании потеряли сегодня на торгах 1,2%.