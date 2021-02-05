05 Февраля 2021
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Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, туман в кольцово (2018) | Фото: nakanune.ru

Названы первые международные авиарейсы из Екатеринбурга после "карантинной" паузы

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово возобновляются международные авиарейсы. С прошлого года они были приостановлены из-за ситуации с коронавирусом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, уже 6 февраля в расписании Кольцово заявлен первый после возобновления международных полетов рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" в Ереван. Рейсы планируются с частотой полетов один раз в неделю по субботам. Кроме этого, с 13 февраля еженедельно полеты в столицу Армении намерена выполнять авиакомпания NordWind.

Далее, 13 и 24 февраля, в Занзибар отправится Boeing 767 авиакомпании Royal Flight. Ранее уральцы летали на популярный морской курорт с посадкой в Уфе или Самаре, теперь им стал доступен беспосадочный полет в Танзанию.

самолёт а-320 airbus авиакомпания уральские авиалинии(2016)|Фото: Накануне.ru

А с 14 февраля из Екатеринбурга могут быть возобновлены рейсы в Дубай. Авиакомпании "Уральские авиалинии" и "Россия" планируют выполнять полеты в ОАЭ один раз в неделю по воскресеньям.

В Кольцово отметили, что расписание не является окончательным и в нем возможны изменения. Подробную информацию о рейсах и стоимость перелетов необходимо уточнять в самих авиакомпаниях. Перед вылетом нужно обязательно ознакомиться с правилами прибытия в страну прилета: в условиях пандемии коронавируса данные правила обязательны к исполнению.

Напомним, недавно в Кольцово открылся второй пункт тестирования на COVID-19.

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Названы первые международные авиарейсы из Екатеринбурга после "карантинной" паузы

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Теги: Кольцово, рейсы, аэропорт, Екатеринбург



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