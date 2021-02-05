Экономист допустил возможность подорожания гречки

Стране может угрожать дефицит, если власти не предпримут мер по регулированию цен.

"Если товаров мало, то рост цен неизбежен. На глобальных рынках продукты значительно подорожали, поэтому продавать свои продукты за границу российским фермерам стало еще выгоднее. Фермеры экспортируют товары за рубеж и поэтому появляется нехватка на внутреннем рынке, что в свою очередь толкает цены вверх. Одной из первых подорожает гречка", - приводит Infox мнение экономиста Ивана Викова.

Стоимость зарубежных продуктов же определяется курсом валют, замечает эксперт. Их стоимость можно регулировать лишь при помощи снижения или отмены пошлин.

Напомним, глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал о том, что правительство не планирует продлевать соглашения о фиксации цен, заключенные между производителями сахара и подсолнечного масла и торговыми сетями.