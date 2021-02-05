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ФК Амкар манеж тренировка (2017) | Фото: fc-amkar.org

Получено разрешение на реконструкцию пермского манежа "Спартак"

Городской департамент градостроительства и архитектуры выдал разрешение на реконструкцию манежа "Спартак" на ул. Рабочей, 9, сообщает "Ъ". Общая площадь объекта после реконструкции составит 10,3 тыс. кв. м.

Напомним, манеж "Спартак" ранее находился в собственности компании-банкрота "Магнит-инвест". Власти города выкупили спортивный объект, по рыночной цене 160 млн руб., для того, чтобы сохранить его в интересах жителей.

Позже бывший глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о создании муниципального автономного учреждения "Физкультурно-спортивный центр "Спартак".

В 2019 году администрация, по результатам конкурса, заключила контракт на разработку проекта реконструкции манежа "Спартак" с ООО "ПрофПроект" стоимостью 11,5 млн руб.

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Получено разрешение на реконструкцию пермского манежа "Спартак"

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Теги: манеж спартак, реконструкция, проектно-сметная документация, аукцион



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