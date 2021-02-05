Жители 10 городов Челябинской области смогут пройти бесплатное тестирование на коронавирус

В 10 городах Челябинской области 6 и 7 февраля пройдет бесплатное тестирование на коронавирус, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Тестирование проводится в торговых комплексах для выявления бессимптомных больных с COVID-19. Чтобы пройти тестирование, при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС, быть в маске и соблюдать социальную дистанцию.

В Челябинске можно сдать анализ 6 февраля с 10 до 14 часов в ТК "Алмаз", с 13 до 17 часов в ТК "Горки", с 14 до 17 часов – в ТК "Космос", ТК "Куба" и в ТК "Алмаз" (Леруа Мерлен). 7 февраля тестирование будет проводиться с 13 до 17 часов в ТК "Горки", с 14 до 17 часов – в ТК "Куба" и в ТК "Алмаз" (Леруа Мерлен)

В Магнитогорске пройти тестирование можно будет 6 февраля с 10 до 12 часов в "ТК "Континент" и ТК "Гостиный двор", а 7 февраля с 10 до 12 часов в ТК "Гостиный двор".

6 февраля сделать тест смогут жители Аши с 11 часов до 13 часов в ТК "ДНС".

6 и 7 февраля можно будет сдать тест в Златоусте (с 11 до 15 часов в ТК "Тарелка"), в Копейске (с 10 до 13 часов в ТК "Слава"), в Кыштыме (с 9 до 11 часов в ТК "Квартал"), в Миассе (с 12 до 15 часов в ТК "Слон"), в Пласте (с 10 до 14 часов в ТК "Раздолье"), в Сатке (с 11 до 13 часов в ТК "Факел") и в Южноуральске (с 10 до 12 часов в ТК "Южный").