05 Февраля 2021
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Политика В России За рубежом
пригожин (2021) | Фото: ndjonisango.com

Пригожин ответил сенатору США, вспомнившему резолюцию против бизнесмена

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин в своем Telegram-канале ответил американскому сенатору Крису Кунсу, который призвал своих соотечественников оказать сопротивление деятельности предпринимателя.

Сегодня, 5 февраля, сенатор от Демократической партии Крис Кунс опубликовал пост в социальной сети Twitter, где в очередной раз обвинил Евгения Пригожина, ЧВК «Вагнер» и «другие российские организации» во вмешательстве в иностранные выборы и войны. Также сенатор опубликовал проект резолюции, который ранее уже выдвигался в июне, а затем в декабре. Согласно документу деятельность Евгения Пригожина представляет угрозу национальным интересам и безопасности США.

«В течение многих лет Евгений Пригожин, ЧВК «Вагнер» и другие российские организации вмешивались в иностранные выборы и отправляли наемников для участия в войнах за рубежом. Сенатор Марко Антонио Рубио, сенатор Джинн Шейхин, сенатор Дик Дурбин, я призываю к двухпартийной стратегии противодействия этой деятельности», – написал Кунс.

скрин, твиттер, сенатор, пригожин, лп(2021)|Фото: срин, twitter.com/ChrisCoons/status/1357446770306015238

В этот же день в Telegram-канале Евгения Пригожина появился ответ на сообщение американского сенатора. Так бизнесмен отметил, что американцы не впервые обвиняют его во вмешательстве в выборы. Тем не менее, в 2018 году американский суд признал эти обвинения неправомерными и закрыл дело.

телеграмм, пригожин, скрин, лп(2021)|Фото:https://t.me/evgeny_prigozhin

«Суд США в 2018 году вынес решение о том, что не было никакого вмешательства в выборы. Я не раз настаивал на возобновлении дела и обнародовании документов, чтобы весь мир увидел, что не было вмешательства. Это ложь от демократов, которые не смирились с победой республиканцев», – пишет Пригожин.

По мнению предпринимателя, американцы вновь устраивают «охоту на ведьм», а также то, что обсуждение подобных вопросов – «это позор 250-летней истории США».

Евгений Пригожин также обратил внимание на особенности внешней политики США, отмечая, что эта страна неоднократно вмешивалась в зарубежные политические процессы. Именно поэтому у многих стран складывается негативное отношение к Америке.

«Либеральные элиты США вытирают ноги о традиционные ценности народов мира и пытаются их разрушить… По этой причине к американскому народу складывается негативное отношение: 50 % жителей планеты считают их врагами», – говорится в сообщении.

В конце сообщения Пригожин предсказывает, что действия США в конечном итоге обернутся против американского народа. Правящей элите же, по мнению предпринимателя, стоит обратить внимание на внутреннюю политику.

«В итоге все обернется против американского народа. Американскому правящему классу следует всерьез заняться своими внутренними проблемами, а не создавать проблемы другим», – заключил Евгений Пригожин.

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Пригожин ответил сенатору США, вспомнившему резолюцию против бизнесмена

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Теги: евгений пригожин, сенатор кунс, чвк вагнер



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