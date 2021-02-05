Министр здравоохранения Забайкалья, заявившая о нерентабельности лечения сельчан, ушла в отставку

Министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина, которой пришлось извиняться за свои слова о "нерентабельности лечения жителей села", подала в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Новым руководителем министерства стала главврач краевого клинического госпиталя для ветеранов войн Оксана Немакина.

Напомним, скандал произошел в январе. Жители семи сел Хилокского района просили остановить закрытие круглосуточного стационара в харагунской участковой больнице. 9 января чиновница встретилась с жителями села Харагун. Люди пожаловались главе Минздрава, что им неудобно лечиться и ходить в районную больницу. Очереди большие и не всегда можно дождаться, например, приезда скорой помощи.

Но в ответ чиновница лишь сравнила медицину с супермаркетом, которого в селе, к слову, тоже нет. Мол, нерентабельно у вас работать, кроме того, жителей обвинили в том, что больница им нужна якобы для того, чтобы на халяву поесть и бесплатно переночевать.