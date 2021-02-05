Минпросвещения запретит покупать цифровой контент для школ у иностранных поставщиков

Пока Госдума готовится к введению лицензирования просветительской деятельности (с запретом на такую деятельность для иноагентов), в Министерстве просвещения хлопочут о цифровом образовательном контенте.

Своего пока не достаточно – недавно стало известно о заказе Минпросвещением такого контента на 800 млн руб., но иностранный допускать не будут. Ведомство предлагает создать реестр поставщиков такого контента, в который не смогут войти иностранные юридические лица.

Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных актов, передает "Парламентская газета".

Документ предполагает, что поставщиками не смогут стать и российские юрлица, у которых в уставном капитале доля иностранных юрлиц превышает 50%.

Не попадет в реестр и юрлицо или ИП, находящиеся в процесс ликвидации, реорганизации или на стадии банкротства.