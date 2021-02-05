Редакция уральского портала выступила с заявлением после суда над своим фотографом

05 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Навальному дали реальный срок

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
митинг 23 января, ОМОН, щиты, полиция, силовики (2021) | Фото: Накануне.RU

Редакция уральского портала выступила с заявлением после суда над своим фотографом

Редакция уральского портала 66.RU выступила с открытым обращением к начальнику ГУ МВД по Свердловской области Александру Мешкову, прокурору Екатеринбурга Светлане Кузнецовой и уполномоченному по правам человека в регионе Татьяне Мерзляковой. Причиной стало сегодняшнее решение суда, который признал фотографа издания участником незаконного митинга и назначил ему обязательные работы.
Читайте также:

Напомним, Алексея Школу задержали 23 января на незаконной акции протеста в Екатеринбурге и составили протокол об административном нарушении. По данным издания, полицейские знали, что Алексей - журналист и находится на редакционном задании.

5 февраля Верх-Исетский районный суд признал Школу участником несанкционированного массового мероприятия. Фотограф получил 30 часов обязательных работ.

Несанкционированный митинг 23 января в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Сегодня в 66.RU назвали это решение неоправданным.

"Воспринимаем действия сотрудников Росгвардии, полицейских и судьи как нарушение свободы слова и прав журналистов", - отметили в издании.

Коллектив редакции опубликовал открытое заявление, в котором попросил Мешкова, Кузнецову и Мерзлякову провести служебную проверку правомерности действий сотрудников ОМОН, "необоснованно применивших силу к журналисту, который их не провоцировал, участия в протестном марше не принимал, задержанию не сопротивлялся". Также коллеги фотографа требуют проверить правомерность действий сотрудников отдела полиции №9 Екатеринбурга, якобы отнявших у Школы телефон и "лишивших его связи с внешним миром".

Журналисты хотят опубликования результатов этих проверок. Также они просят "применить меры прокурорского надзора за судебным процессом над Алексеем Школой во второй инстанции с целью недопущения судебных ошибок, нарушений российского законодательства и ущемления прав журналистов".

Как отметили в издании, на момент публикации обращение подписали десятки сотрудников СМИ Екатеринбурга и Свердловской области.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Редакция уральского портала выступила с заявлением после суда над своим фотографом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: фотограф, суд, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети