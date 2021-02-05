Редакция уральского портала выступила с заявлением после суда над своим фотографом

Редакция уральского портала 66.RU выступила с открытым обращением к начальнику ГУ МВД по Свердловской области Александру Мешкову, прокурору Екатеринбурга Светлане Кузнецовой и уполномоченному по правам человека в регионе Татьяне Мерзляковой. Причиной стало сегодняшнее решение суда, который признал фотографа издания участником незаконного митинга и назначил ему обязательные работы.

Напомним, Алексея Школу задержали 23 января на незаконной акции протеста в Екатеринбурге и составили протокол об административном нарушении. По данным издания, полицейские знали, что Алексей - журналист и находится на редакционном задании.

5 февраля Верх-Исетский районный суд признал Школу участником несанкционированного массового мероприятия. Фотограф получил 30 часов обязательных работ.

Сегодня в 66.RU назвали это решение неоправданным.

"Воспринимаем действия сотрудников Росгвардии, полицейских и судьи как нарушение свободы слова и прав журналистов", - отметили в издании.

Коллектив редакции опубликовал открытое заявление, в котором попросил Мешкова, Кузнецову и Мерзлякову провести служебную проверку правомерности действий сотрудников ОМОН, "необоснованно применивших силу к журналисту, который их не провоцировал, участия в протестном марше не принимал, задержанию не сопротивлялся". Также коллеги фотографа требуют проверить правомерность действий сотрудников отдела полиции №9 Екатеринбурга, якобы отнявших у Школы телефон и "лишивших его связи с внешним миром".

Журналисты хотят опубликования результатов этих проверок. Также они просят "применить меры прокурорского надзора за судебным процессом над Алексеем Школой во второй инстанции с целью недопущения судебных ошибок, нарушений российского законодательства и ущемления прав журналистов".

Как отметили в издании, на момент публикации обращение подписали десятки сотрудников СМИ Екатеринбурга и Свердловской области.