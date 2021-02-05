Спортсмены из Нижневартовска претендуют на места в Паралимпийской сборной России

Спортсмены из Нижневартовска претендуют на участие в Паралимпиаде в составе сборной нашей страны, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Кандидатами являются мастер спорта международного класса Владимир Феофанов (тхэквондо), мастер спорта Александр Белов (пауэрлифтинг), заслуженный мастер спорта Евгений Малых, мастера спорта России Сергей Махов и Анастасия Георгица (лёгкая атлетика).

XVI Паралимпийские летние игры состоятся в Токио (Япония) с 24 августа по 5 сентября 2021 г. Сейчас паралимпийцы усиленно готовятся к главным стартам в жизни каждого спортсмена. Помогают им в этом заслуженный тренер России Евгений Головихин и тренеры высшей квалификационной категории Муза Гайфетдинова, Александр Боровых и Артём Мартынов.

Напомним, ранее спортсмены из столицы Самотлора получили высокие спортивные награды. С 28 по 31 января в Дёмино прошло Всероссийское соревнование по биатлону. Спортсменка Ксения Довгая заняла второе место в составе сборной команды Югры в женской эстафете 3×6 км среди юниорок. С 25 января по 1 февраля в Рыбинске прошло Всероссийское соревнование по биатлону, по результатам которого Довгая заняла третье место в мегамасс-старте.

29-31 января в Челябинске прошли Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин на Кубок губернатора Челябинской области. Спортсменка Элина Саитова заняла третье место (весовая категория 70 кг). Также в конце января в Лянторе прошло первенство Югры по тхэквондо (ВТФ) среди юниоров и юниорок до 21 года. Участники из Нижневартовска получили четыре первых места, пять – вторых и два – третьих. Кроме того, сборная столицы Самотлора стала первой в общекомандном зачёте.