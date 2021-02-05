Экономист: Правила изменились и для Потанина в том числе!

Арбитражный суд Красноярского края взыскал со структур "Норильского никеля" рекордный штраф в 146 млрд руб. по иску Росприроднадзора, ведомство запрашивало изначально 148 млрд руб., передает корреспондент Накануне.RU.

В самом "Норникеле" ранее настаивали на значительно меньшем размере ущерба из-за разлива нефтепродуктов в мае 2020 года и урона окружающей среде, там халатность оценивали примерно в 21 млрд. рублей.

Накануне.RU попросило прокомментировать итоги суда Василия Колташова, руководителя Центра политологических исследований Института нового общества.

"Думаю, что подобные гигантские штрафы и дальше будут накладываться на крупный российский бизнес, который ведет деятельность без оглядки на защиту природы и окружающей среды. Дело в том, что владельцы компаний привыкли в 90-е годы делать все, что заблагорассудится и не нести никакой ответственности. Но правила изменились и теперь будет все по-другому, это если говорить коротко. А Потанин (Владимир Потанин, основной бенефициар "Норильского никеля" и группы "Интерросс", – прим.) стал лишь первым среди других", - заметил Колташов, добавив, что любая крупная западная компания в кризисной ситуации заботится прежде всего о репутации и возможности в дальнейшем работать. Сколько бы это не стоило, они будут соглашаться и даже добавлять еще что-то для покрытия ущерба. В России до последнего времени сумма штрафов за экологический ущерб была минимальной и не представляла чего-то значимого для бюджета нарушителей.

Напомним, что ситуация с разливом нефтепродуктов, загрязнением почвы и рек произошла в мае 2020 г. под Норильском на одном из объектов "Норильско-Таймырской энергетической компании", которая является "дочкой" "Норникеля". Разлив нефтепродуктов попытались поначалу скрыть, затем в дело вмешался президент Владимир Путин, ликвидация последствий заняла несколько месяцев, а рекультивация почву и в какой-то степени водных ресурсов еще только предстоит.