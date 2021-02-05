Собянин возвращает московских студентов на очку с 8 февраля

Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом с 8 февраля возвращает студентов столичных вузов на очное обучение. С этого же дня будут разблокированы транспортные карты студентов.

"Для таких обучающихся возобновляется возможность использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти города Москвы (уполномоченных ими организаций), ранее приостановленная в соответствии с указом мэра Москвы", - говорится в указе, опубликованном на сайте мэрии города.

Напомним, 29 января стало известно, что с того же 8 февраля студентов в аудитории возвращают и федеральные вузы – соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков.