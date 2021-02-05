В Тюмени неизвестные "похоронили" Навального, причислив его к красноармейцам

В Тюмени неизвестные установили траурную табличку с фотографией оппозиционного политика Алексея Навального у монумента Борцам революции, передает корреспондент Накануне.RU.

Фотографию политика дополнила траурная лента и надпись "Помним, любим, скорбим". На табличке фото Навального с траурной лентой и датами 4.06.1976 (день рождения политика) – 02.02.2021 (день, когда по решению суда Навальному условный срок по "делу Ив Роше" был заменен на 2 года 8 месяцев в колонии).

Фотография была опубликована в группе "ЧС Тюмень" накануне и уже собрала около тысячи комментариев. Отметим, что большинство интернет-пользователей "шутку" не оценили и заявили, что "как бы кто ни относился к Навальному, хоронить живого человека - перебор". Других возмутило то, что оппозиционера фактически отнесли к красноармейцам.

В настоящий момент Памятник Борцам Революции в Тюмени приведен в порядок. Он не был поврежден и все не относящиеся к конструкции памятника элементы убраны.