Ветеран Артеменко потребовал от Навального публичных извинений

Ветеран Игнат Артеменко заявил в суде, что ожидает от Алексея Навального публичных извинений.

"В июле на даче я узнал, что Навальный назвал меня предателем родины, и это меня очень огорчило. Я буду защищать свою честь", - цитирует "Интерфакс" Артеменко.

После этого он попросил прекратить допрос из-за плохого самочувствия.

РИА Новости сообщает, что Артеменко вызвали домой скорую. Ветеран участвовал в слушаниях по видеосвязи.

Напомним, сегодня на выездном заседании мирового суда в Бабушкинском суде Москвы возобновился судебный процесс по делу о клевете.

Летом прошлого года в сети был опубликован видеоролик, в котором несколько человек, среди которых был и Артеменко, высказываются в поддержку поправок в Конституцию. Навальный оставил комментарий под видео, в котором назвал ролик "позором страны", а его создателей и участников – "командой продажных холуев". Следствие считает, что высказывание оппозиционера носило "заведомо ложный характер, порочащий честь и достоинство человека".

Навальному может грозить штраф или обязательные работы. Ранее Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН изменил Навальному меру наказания с условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Согласно решению этого суда, оппозиционер проведет в колонии 2 года 8 месяцев.