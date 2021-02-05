05 Февраля 2021
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Происшествия В России
Алексей Навальный (2021) | Фото: Telegram / Mash

Ветеран Артеменко потребовал от Навального публичных извинений

Ветеран Игнат Артеменко заявил в суде, что ожидает от Алексея Навального публичных извинений.

"В июле на даче я узнал, что Навальный назвал меня предателем родины, и это меня очень огорчило. Я буду защищать свою честь", - цитирует "Интерфакс" Артеменко.

После этого он попросил прекратить допрос из-за плохого самочувствия.

РИА Новости сообщает, что Артеменко вызвали домой скорую. Ветеран участвовал в слушаниях по видеосвязи.

Напомним, сегодня на выездном заседании мирового суда в Бабушкинском суде Москвы возобновился судебный процесс по делу о клевете.

Летом прошлого года в сети был опубликован видеоролик, в котором несколько человек, среди которых был и Артеменко, высказываются в поддержку поправок в Конституцию. Навальный оставил комментарий под видео, в котором назвал ролик "позором страны", а его создателей и участников – "командой продажных холуев". Следствие считает, что высказывание оппозиционера носило "заведомо ложный характер, порочащий честь и достоинство человека".

Навальному может грозить штраф или обязательные работы. Ранее Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН изменил Навальному меру наказания с условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Согласно решению этого суда, оппозиционер проведет в колонии 2 года 8 месяцев.

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Ветеран Артеменко потребовал от Навального публичных извинений

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Теги: алексей навальный, клевета, ветеран, игнат артеменко



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