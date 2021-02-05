Суд оставил под арестом экс-кандидата на пост мэра Екатеринбурга

Арестованного экс-кандидата на пост мэра Екатеринбурга Сергея Тиунова пока не выпустят на свободу. Областной суд отклонил апелляцию.

Напомним, Тиунова задержали на незаконной акции, которая прошла 31 января в уральской столице. Позднее он был арестован на 30 суток за участие в несогласованном мероприятии.

Адвокат мужчины подал апелляцию на постановление Верх-Исетского районного суда, сегодня она была рассмотрена. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, изучив материалы дела и заслушав доводы апелляционной жалобы, облсуд оставил постановление без изменений. Таким образом, Сергей Тиунов останется под арестом.

Напомним, Тиунов был в списке кандидатов на пост мэра Екатеринбурга, но из-за своего задержания так и не смог выступить с речью перед конкурсной комиссией. В дальнейшем комиссия выбрала новым главой города Алексея Орлова.