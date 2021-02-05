Ни одна страна ЕС не внесла предложения по санкциям из-за Навального - Боррель

Ни одно государство Евросоюза пока не внесла предложений по введению санкций в отношении России или отдельных россиян из-за ситуации с Алексеем Навальным, заявил на брифинге в Москве верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Дипломат рассказал, что эта тема сегодня обсуждалась на его встрече с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым: "Разумеется, мы говорили о деле Навального и арестах демонстрантов. Я передал Лаврову свою глубокую обеспокоенность. Ни одного государство ЕС не внесло свое предложение по санкциям, но в марте мы проведем обсуждение этой темы [на саммите ЕС]".

Лавров добавил, что в МИДе к возможности введения подобных санкций относятся как ко внутренним делам ЕС, но это дает повод "относиться к ЕС как к ненадежному партнеру".

Министр рассказал, что тема Навального накануне поднималась во время переговоров Лаврова с госсекретарем США Элнтони Блинкеном.

Боррель же рассказал, что Лавров передал ему записи, свидетельствующие о применении силы полицией не только в России, но и в странах ЕС. Представитель Евросоюза согласился, что "чрезмерное использование силы имеет место не только в России". Лавров же заявил, что российские полицейские не применяют во время задержаний спецсредства, а слезоточивый газ в отношении силовиков применяют сами демонстранты. "Фактов нападения на полицию в выступлениях последних в России – множество", - заключил Лавров.