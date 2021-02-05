05 Февраля 2021
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Общество В России
(2012) | Фото:marganetz.wordpress.com

Журналисты получат отличительные знаки для работы на массовых акциях

Представители Росгвардии, МВД и Роскомнадзора согласились обсудить отличительные знаки журналистов, которые работают на массовых акциях. Об этом сообщил "Интерфаксу" председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Вопрос в ближайшее время обсудит рабочая группа, собранная из представителей четырех организаций.

По словам Соловьева, возможно, будет предложен некий образец, по которому каждая редакция будет заказывать для своих корреспондентов жилеты.

Ранее председатель СЖР предложил утвердить единый регламент действий на массовых акциях как журналистов, так и сотрудников силовых структур в отношении журналистов.

Кроме того, Соловьев предлагал составить единый стандарт журналистских документов для исключения конфликтных ситуаций между представителями СМИ и правоохранителями.

23, 31 января и 2 февраля во многих городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. да в центре Москвы начались несанкционированные акции. Полиция задерживала участников, в том числе и журналистов.

Соловьев подчеркнул, что журналистов задерживали, несмотря на наличие у них опознавательных жилетов "пресса", редакционных удостоверений и редакционных заданий.

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Журналисты получат отличительные знаки для работы на массовых акциях

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Теги: журналисты, митинги, отличительный знак



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