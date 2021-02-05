05 Февраля 2021
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Общество Челябинская область
смог, выбросы, Челябинск, (2017) | Фото: vk.com

ЧЭМК направит 11 млрд рублей на снижение выбросов в Челябинске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор АО "ЧЭМК" Павел Ходоровский подписали соглашение, направленное на реализацию мероприятий по модернизации производства и снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Компания инвестирует в экологические мероприятия до 2022 г. порядка 11 млрд руб.

"С этого года мы начнем реальную работу по квотированию выбросов, и там помимо вала, объема мы основное внимание уделяем классу опасности выбросов, и это очень существенно, очень значимо. Анализ работы показал, что необходимо ряд мероприятий, которые несут максимальную экологическую нагрузку на город, провести раньше", – подчеркнул губернатор.

ЧЭМК построит новые газоочистные системы электродного производства, дооснастит старое оборудование системами газоочистки. Будут установлены две плавильные печи с низким зонтом. Кроме того, комбинат профинансирует научные исследования по разработке эксплуатационных и технических требований к системе отвода газов из рабочей зоны разливочного пролета цеха №7, обеспечивающих наибольшее снижение приземных выбросов.

В контрольно-расчетных точках предприятия будут установлены станции контроля атмосферного воздуха, которые будут передавать данные в Центр экологического мониторинга Челябинской области. Также предприятие профинансирует разработку мероприятий, обеспечивающих локализацию негативного воздействия шлакового отвала.

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ЧЭМК направит 11 млрд рублей на снижение выбросов в Челябинске

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Теги: ЧЭМК, выбросы, экология,



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