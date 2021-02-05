"Надеемся, EMA теперь разрешит использование "Спутника V" в ЕС, у нас не хватает вакцины" – Боррель

Европейские власти приветствуют публикацию отчета об исследованиях российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в авторитетном научном журнале Lancet и ждут одобрения препарата от Европейского агентства по лекарственным средствам (European Medicines Agency, EMA), заявил на брифинге в Москве верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Комментируя прекращение сообщения между Россией и ЕС в период пандемии, дипломат отметил, что "никто по своей воле такие ограничения не принимал, их пришлось принять". "Мы работаем над возобновлением контактов как можно быстрее, но как можно безопаснее", - добавил он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что новость о разработке в России вакцины от COVID-19 поначалу была встречена скептически. "Была версия о том, что русские торопятся, чтобы снять геополитические пенки. Но когда вакцина стала применяться, отношение изменилось", - отметил министр, добавив, что накануне с успехом российских ученых его поздравил госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора, дипломаты договорились о сотрудничестве в сфере вакцинации.

"Я поздравляю Россию с успехом этого предприятия, это полезно для всего человечества. Я был рад прочитать научный отчет, опубликованный в престижном научном журнале. Надеюсь, что теперь Европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать вакцину для использования в ЕС, потому что у нас есть недостаток вакцин", - отметил Боррель.