05 Февраля 2021
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Вакцина от коронавируса Спутник V, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2021) | Фото: пресс-служба Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи

"Надеемся, EMA теперь разрешит использование "Спутника V" в ЕС, у нас не хватает вакцины" – Боррель

Европейские власти приветствуют публикацию отчета об исследованиях российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в авторитетном научном журнале Lancet и ждут одобрения препарата от Европейского агентства по лекарственным средствам (European Medicines Agency, EMA), заявил на брифинге в Москве верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Комментируя прекращение сообщения между Россией и ЕС в период пандемии, дипломат отметил, что "никто по своей воле такие ограничения не принимал, их пришлось принять". "Мы работаем над возобновлением контактов как можно быстрее, но как можно безопаснее", - добавил он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что новость о разработке в России вакцины от COVID-19 поначалу была встречена скептически. "Была версия о том, что русские торопятся, чтобы снять геополитические пенки. Но когда вакцина стала применяться, отношение изменилось", - отметил министр, добавив, что накануне с успехом российских ученых его поздравил госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора, дипломаты договорились о сотрудничестве в сфере вакцинации.

"Я поздравляю Россию с успехом этого предприятия, это полезно для всего человечества. Я был рад прочитать научный отчет, опубликованный в престижном научном журнале. Надеюсь, что теперь Европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать вакцину для использования в ЕС, потому что у нас есть недостаток вакцин", - отметил Боррель.

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"Надеемся, EMA теперь разрешит использование "Спутника V" в ЕС, у нас не хватает вакцины" – Боррель

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Теги: спутник v, сертификация, вакцина от коронавируса



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