Уральского сектанта, убившего собственного сына, отправили в психбольницу

05 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Навальному дали реальный срок

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Иван Казанцев, отец, убивший 9-летнего мальчика (2019) | Фото: Накануне.RU

Уральского сектанта, убившего собственного сына, отправили в психбольницу

Свердловский областной суд рассмотрел уголовное дело сектанта Ивана Казанцева, лишившего жизни собственного сына. Мужчину ждет принудительное лечение.

Напомним, речь идет о религиозной общине "Ученики Христа", которую создала Земфира Гайнуллина. Расследование показало, что деятельность данного объединения была сопряжена с насилием и причинением вреда здоровью людей. Так, женщина требовала от родителей, находившихся в секте, подвергать детей телесным наказаниям за нарушение установленного ею порядка и правил нахождения в общине.

В декабре 2017 года Земфира вовлекла в секту Ивана Казанцева, который, следуя ее учению, постоянно наносил побои своим сыновьям 2005 и 2010 годов рождения и причинял им физические и психические страдания. Как было установлено расследованием, в ноябре 2019 года в одной из квартир в Екатеринбурге мужчина убил младшего сына, после чего перенес тело ребенка в Юго-Западный лесопарк.

Иван Казанцев, Земфира Гайнуллина, секта "Ученики Христа"(2019)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, сегодня было вынесено постановление об освобождении Казанцева от уголовной ответственности, поскольку он совершал преступления в состоянии невменяемости. К нему применена принудительная мера медицинского характера в виде лечения в психбольнице с интенсивным наблюдением.

Как уточнили в суде, до перевода мужчины в медучреждение он будет находиться под стражей.

Стоит отметить, что и других членов секты, включая саму Земфиру Гайнуллину, ожидает принудительное лечение. Решение суда по ним будет принято отдельно.

Земфира Гайнуллина, глава секты "Ученики Христа"(2019)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Уральского сектанта, убившего собственного сына, отправили в психбольницу

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сектанты, Казанцев, Земфира, суд, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.11.2020 08:02 Мск Уральских сектантов, обвиняемых в убийстве мальчика, будут принудительно лечить
Ранее 15.09.2020 16:19 Мск Суд оставил под стражей уральских сектантов, обвиняемых в убийстве мальчика
Ранее 24.08.2020 15:03 Мск Уральские сектанты, обвиняемые в убийстве мальчика, останутся под арестом до конца ноября
Ранее 26.05.2020 10:45 Мск Суд оставил под арестом уральских сектантов, обвиняемых в жестоком убийстве мальчика
Ранее 24.01.2020 10:03 Мск "Секта была закрытой, мы не знали о ней": начальник свердловской полиции об убийстве ребенка сектантами
Ранее 23.01.2020 12:50 Мск Суд продлил арест уральским сектантам, обвиняемым в жестоком убийстве 9-летнего мальчика
Ранее 02.12.2019 14:40 Мск Уральских сектантов отправили под арест после жесткого убийства 9-летнего мальчика
Ранее 02.12.2019 14:02 Мск Главу секты "Ученики Христа" арестовывают из-за убийства мальчика в Екатеринбурге
Ранее 02.12.2019 13:57 Мск В Екатеринбурге отца, обвиняемого в жестоком убийстве 9-летнего сына, отправили под арест
Ранее 02.12.2019 13:32 Мск Отец убитого в Екатеринбурге мальчика рассказал, зачем он расправился с сыном
Ранее 02.12.2019 12:56 Мск "Я ученик Иисуса Христа и ему доверяю": екатеринбуржец рассказал о жестоком убийстве 9-летнего сына
Ранее 01.12.2019 13:40 Мск Убийство 9-летнего мальчика на Урале: сообщается о задержании главы секты
Ранее 29.11.2019 20:58 Мск Задержаны причастные к жестокому убийству девятилетнего мальчика в Екатеринбурге
Ранее 29.11.2019 13:16 Мск Родители убитого в Екатеринбурге мальчика могут не иметь отношения к преступлению
Ранее 29.11.2019 00:38 Мск Мальчика в Екатеринбурге могли убить на религиозной почве
Ранее 28.11.2019 12:05 Мск В Екатеринбурге произошло чудовищное убийство ребенка: мальчика избили плетками

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети