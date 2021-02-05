Уральского сектанта, убившего собственного сына, отправили в психбольницу

Свердловский областной суд рассмотрел уголовное дело сектанта Ивана Казанцева, лишившего жизни собственного сына. Мужчину ждет принудительное лечение.

Напомним, речь идет о религиозной общине "Ученики Христа", которую создала Земфира Гайнуллина. Расследование показало, что деятельность данного объединения была сопряжена с насилием и причинением вреда здоровью людей. Так, женщина требовала от родителей, находившихся в секте, подвергать детей телесным наказаниям за нарушение установленного ею порядка и правил нахождения в общине.

В декабре 2017 года Земфира вовлекла в секту Ивана Казанцева, который, следуя ее учению, постоянно наносил побои своим сыновьям 2005 и 2010 годов рождения и причинял им физические и психические страдания. Как было установлено расследованием, в ноябре 2019 года в одной из квартир в Екатеринбурге мужчина убил младшего сына, после чего перенес тело ребенка в Юго-Западный лесопарк.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, сегодня было вынесено постановление об освобождении Казанцева от уголовной ответственности, поскольку он совершал преступления в состоянии невменяемости. К нему применена принудительная мера медицинского характера в виде лечения в психбольнице с интенсивным наблюдением.

Как уточнили в суде, до перевода мужчины в медучреждение он будет находиться под стражей.

Стоит отметить, что и других членов секты, включая саму Земфиру Гайнуллину, ожидает принудительное лечение. Решение суда по ним будет принято отдельно.