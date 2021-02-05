Всероссийская перепись населения вновь перенесена из-за коронавируса

Правительство приняло решение перенести основной этап Всероссийской переписи населения с апреля на сентябрь 2021 года.

Это сделано по причине неопределенной эпидемиологической ситуации, сообщил замглавы Росстата Павел Смелов.

Также принято решение временно приостановить проведение переписи в труднодоступных районах, пишет "Интерфакс". Точные графики будут составлены позже, после согласования с регионами.

Напомним, первоначально перепись была запланирована на октябрь 2020 года, но из-за коронавируса перенесена на апрель 2021 года. Предполагалось, что на труднодоступных территориях она растянется с октября 2020-го по июнь 2021-го.

Ранее сообщалось, что сотрудников, которые будут работать на Всероссийской переписи населения, ждет массовая вакцинация от коронавируса.