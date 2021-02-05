В Перми участок, с парковки которого скатился автомобиль в реку, использовался не по назначению

Участок, с парковки которого в ноябре прошлого года скатился автомобиль в реку Мулянка с женщиной и детьми, использовался не по назначению, передает корреспондент Накануне.RU.

Прокуратура Пермского края завершила проверку законодательства при передаче земельного участка на шоссе Космонавтов, 244б в аренду. Участок был передан гражданину в аренду для организации отдыха и возведения спортивных некапитальных объектов. Однако по факту данная территория использовалась не по назначению. В частности, проезд транспорта через данный участок не ограничили. Кроме того, на нем располагалась несанкционированная парковка автомобилей.

Надзорное ведомство внесло представление в департамент земельных отношений и потребовал расторгнуть договор аренды. Соответствующее уведомление уже направлено арендатору.

Напомним, 15 ноября в Мулянку упал автомобиль, в котором находились женщина и двое малолетних детей двух и четырех лет. Двухлетнего ребенка спас очевидец, женщина и четырехлетний ребенок погибли. Было возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности двум лицам.