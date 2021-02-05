Главный дипломат ЕС в Москве предложил Лаврову освободить Навального

05 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Навальному дали реальный срок

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом Москва
Алексей Навальный (2021) | Фото: Telegram / Mash

Главный дипломат ЕС в Москве предложил Лаврову освободить Навального

В Москве продолжаются переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

На брифинге в середине переговоров Лавров заявил, что дискуссия с европейским дипломатом была "честной": "Мы не скрывали разногласий, мы договорились наращивать контакты там, где это возможно".

"Мы обсуждаем те сложности, которые есть в отношениях. Нужно признать, что за последние годы наши отношения были отмечены разногласиями, мы рассматриваем друг друга больше как соперников, а не как партнеров", - согласился со своим коллегой Боррель. При этом он указал, что Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров ЕС, а большая часть шенгенских виз выдается именно россиянам, так что прекратить диалог не представляется возможным.

"Сейчас все гораздо сложнее, чем 20-30 лет назад. Мой визит пришелся на момент осуждения (судом) Навального а также тысяч демонстрантов. Я призвал к освобождению Навального и полному расследованию дела об отравлении. Уважая российский суверенитет, мы напоминаем, что РФ связана принципами соблюдения основных свобод", - заявил дипломат.

Он напомнил, что есть сферы, в которых между ЕС и Россией царит понимание и точки зрения совпадают: это сферы культуры, здравоохранения, борьбы с COVID-19, работы в Арктике, цифровой среды: "Мы здесь предполагаем тесное сотрудничество".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Главный дипломат ЕС в Москве предложил Лаврову освободить Навального

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дипломатия, сергей лавров, жозеп боррель, евросоюз



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети