Главный дипломат ЕС в Москве предложил Лаврову освободить Навального

В Москве продолжаются переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

На брифинге в середине переговоров Лавров заявил, что дискуссия с европейским дипломатом была "честной": "Мы не скрывали разногласий, мы договорились наращивать контакты там, где это возможно".

"Мы обсуждаем те сложности, которые есть в отношениях. Нужно признать, что за последние годы наши отношения были отмечены разногласиями, мы рассматриваем друг друга больше как соперников, а не как партнеров", - согласился со своим коллегой Боррель. При этом он указал, что Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров ЕС, а большая часть шенгенских виз выдается именно россиянам, так что прекратить диалог не представляется возможным.

"Сейчас все гораздо сложнее, чем 20-30 лет назад. Мой визит пришелся на момент осуждения (судом) Навального а также тысяч демонстрантов. Я призвал к освобождению Навального и полному расследованию дела об отравлении. Уважая российский суверенитет, мы напоминаем, что РФ связана принципами соблюдения основных свобод", - заявил дипломат.

Он напомнил, что есть сферы, в которых между ЕС и Россией царит понимание и точки зрения совпадают: это сферы культуры, здравоохранения, борьбы с COVID-19, работы в Арктике, цифровой среды: "Мы здесь предполагаем тесное сотрудничество".