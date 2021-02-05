05 Февраля 2021
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Экономика В России Москва
Герман Греф (2020) | Фото: Сбер Конф

Чистая прибыль Сбербанка в январе выросла на 8,1%

Сбербанк опубликовал финансовые результаты за январь 2021 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). За этот период чистая прибыль Сбера выросла на 8,1% - до 86,7 млрд руб., рентабельность капитала составила 21,1%, рентабельность активов – 3,1%, говорится в сообщении на сайте банка.

Корпоративный кредитный портфель вырос на 0,5% - до 15,5 трлн руб., розничных кредитов стало больше на 0,7% (8,5 трлн руб.). Просрочка по кредитам при этом составляет 3,2%.

"Средства физических лиц в Сбербанке традиционно для начала года снизились на 2,8%, или на 0,4 трлн рублей, что соответствует сезонной динамике на фоне масштабного притока средств в декабре 2020 года в размере 0,9 трлн рублей. При этом клиенты увеличили остатки на валютных счетах в январе", - указано в сообщении.

Общий капитал Сбербанка за месяц увеличился на 0,5%, до 4,763 трлн рублей в основном за счет заработанной чистой прибыли. Активы, взвешенные с учетом риска, в январе увеличились на 0,2 трлн рублей, до 32,3 трлн рублей в основном за счет роста кредитного портфеля.

"Средства физических лиц традиционно для начала года снизились на 2,8% или на 0,4 трлн руб., что соответствует сезонной динамике на фоне масштабного притока средств в декабре 2020 года в размере 0,9 трлн руб. При этом клиенты увеличили остатки на валютных счетах в январе. Средства юридических лиц за январь выросли на 0,7% в основном за счет влияния валютной переоценки. На 1 февраля общий остаток средств клиентов составил 23,1 трлн руб.", - говорится в сообщении банка.

Напомним, по итогам 2020 года Сбер сообщал о падении чистой прибыли по РСБУ. Она составила 781,6 млрд руб., это на 7,7% меньше, чем в 2019 году.

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Чистая прибыль Сбербанка в январе выросла на 8,1%

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Теги: чистая прибыль, рсбу, сбербанк, январь 2021



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