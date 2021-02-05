05 Февраля 2021
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Политика За рубежом
Джо Байден делает прививку от коронавируса. (2020) | Фото: CNN

Поиски лекарства от ковида прекратились в интересах корпораций, разрабатывающих вакцины?

В The New York Times вышла статья "Как прекратились поиски методов лечения COVID-19 и появились вакцины". В ней изложено, как многие перспективные препараты были задвинуты.
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В начале распространения вируса неоднократно сообщалось, что могут быть найдены недорогие и эффективные методы лечения, но они все быстро опровергались. А вскоре и вовсе все свелось исключительно к вакцинам, хотя изначально выделялись деньги и на поиски лекарств. Но "многие многообещающие препараты, которые могли остановить болезнь на ранней стадии, были оставлены без внимания", говорится в статье.

Ответ на вопрос, почему это произошло, кроется в правилах Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для одобрения медикаментов для экстренного использования, включая вакцины, пишет ЖЖ-блог Antiscientism. Если бы была альтернатива вакцинам, то они не смогли бы получить разрешение на экстренное использование (полученное в декабре), о чем говорится в §360 закона США о пищевых продуктах, лекарствах и косметических средствах. И вакцины Moderna и Pfizer должны были бы пройти обычную процедуру лицензирования, включая более обширные испытания на безопасность.

Так в интересах фармацевтических корпораций было дано разрешение на массовое производство и применение вакцин до того, как они прошли клинические испытания, считает автор.

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Поиски лекарства от ковида прекратились в интересах корпораций, разрабатывающих вакцины?

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Теги: коронавирус, вакцина



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