"Наверное, со всей страны собирали желающих": в Екатеринбурге прошел новый флешмоб в поддержку Путина

В Екатеринбурге в крупнейшей в России оптовой компании "Сима-Ленд" прошел новый флешмоб в поддержку Владимира Путина. Как передает корреспондент Накануне.RU, видео акции опубликовано сегодня в соцсетях.

Сотрудники компании вышли на улицу и выстроились в огромную надпись "Путин - наш президент". При этом люди кричали: "Владимир Владимирович, мы с вами!". Сам ролик сопровождается патриотическими песнями.

В соцсетях видео собрало уже множество комментариев.

"Нет бы снег лучше там расчистить", "Наверное, со всей страны собирали желающих", - шутят пользователи.

Напомним, в январе в "Сима-Ленде" прошел еще один флешмоб в поддержку Путина: сотни сотрудников вышли в зал в камуфляжных куртках и кепках, исполнив танец под песни Наргиз "Нас бьют, мы летаем" и Олега Газманова "Вперед, Россия!".

"Сима-Ленд" уже давно известен своей яркой демонстрацией патриотизма. По некоторым данным, основатель и владелец компании Андрей Симановский собирается выдвигать свою кандидатуру в Госдуму РФ. Он активно участвует в благотворительности и является меценатом многих социальных проектов.