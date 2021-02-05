05 Февраля 2021
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Флешмоб сотрудников Сима-ленда в поддержку Путина (2021) | Фото: Соцсети

"Наверное, со всей страны собирали желающих": в Екатеринбурге прошел новый флешмоб в поддержку Путина

В Екатеринбурге в крупнейшей в России оптовой компании "Сима-Ленд" прошел новый флешмоб в поддержку Владимира Путина. Как передает корреспондент Накануне.RU, видео акции опубликовано сегодня в соцсетях.
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Сотрудники компании вышли на улицу и выстроились в огромную надпись "Путин - наш президент". При этом люди кричали: "Владимир Владимирович, мы с вами!". Сам ролик сопровождается патриотическими песнями.

В соцсетях видео собрало уже множество комментариев.

"Нет бы снег лучше там расчистить", "Наверное, со всей страны собирали желающих", - шутят пользователи.

Флешмоб сотрудников Сима-ленда в поддержку Путина(2021)|Фото: Соцсети

Флешмоб сотрудников Сима-ленда в поддержку Путина(2021)|Фото: Соцсети

Флешмоб сотрудников Сима-ленда в поддержку Путина(2021)|Фото: Соцсети

Напомним, в январе в "Сима-Ленде" прошел еще один флешмоб в поддержку Путина: сотни сотрудников вышли в зал в камуфляжных куртках и кепках, исполнив танец под песни Наргиз "Нас бьют, мы летаем" и Олега Газманова "Вперед, Россия!".

"Сима-Ленд" уже давно известен своей яркой демонстрацией патриотизма. По некоторым данным, основатель и владелец компании Андрей Симановский собирается выдвигать свою кандидатуру в Госдуму РФ. Он активно участвует в благотворительности и является меценатом многих социальных проектов.

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"Наверное, со всей страны собирали желающих": в Екатеринбурге прошел новый флешмоб в поддержку Путина

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Теги: Путин, флешмоб, президент, Екатеринбург



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