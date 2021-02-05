05 Февраля 2021
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Общество В России
Антон Красовский (2012) | Фото:actualcomment.ru

Красовский предложил расстреливать всех, кто откажется от вакцинации

Журналист Антон Красовский написал в телеграм-канале, что "мы обязаны обеспечить поголовную безоговорочную вакцинацию. Всех 146 миллионов человек, проживающих в России".

"А кто будет отлынивать - дезертир. А с дезертирами на войне разговор короткий", - написал он.

Ведущая Александра Машкова-Благих заявила, что Красовский не может не знать, что вакцинация является добровольной, о чем не раз заявлял президент. Поэтому, по ее мнению, он нарушитель закона, призывающий к расправе над людьми.

Она предложила своим подписчикам писать на Красовского в прокуратуру.

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Красовский предложил расстреливать всех, кто откажется от вакцинации

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Теги: Антон Красовский, вакцинация



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