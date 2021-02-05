05 Февраля 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Учения. хлор. Курган (2011) | Фото:пресс-служба МУП &quot;Курганводоканал&quot;

После выброса хлора в Перми отобраны пробы воздуха

Природоохранная прокуратура Пермского края начала проверку по факту выброса хлора на предприятии "Промхимпермь" в Кировском районе Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Специалисты подведомственной Росприроднадзору лаборатории отобрали пробы атмосферного воздуха, в том числе на границе жилой зоны.

Напомним, сегодня утром произошла разгерметизация емкости с химическим веществом (хлором). 53 работника предприятия были эвакуированы. Погибших и пострадавших нет. Угроза жизни и здоровью населения города и работникам предприятия отсутствует.

На месте происшествия работали специальные службы экстренного реагирования. Привлечены силы и средства в количестве 67 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России - 44 человек и 11 единиц техники.

Произведена осадка химического вещества.

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После выброса хлора в Перми отобраны пробы воздуха

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Теги: хлор, разгерметизация, емкость, химическое вещество



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Ранее 05.02.2021 09:26 Мск В Перми на химическом предприятии произошла разгерметизация емкости с хлором

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