После выброса хлора в Перми отобраны пробы воздуха

Природоохранная прокуратура Пермского края начала проверку по факту выброса хлора на предприятии "Промхимпермь" в Кировском районе Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Специалисты подведомственной Росприроднадзору лаборатории отобрали пробы атмосферного воздуха, в том числе на границе жилой зоны.

Напомним, сегодня утром произошла разгерметизация емкости с химическим веществом (хлором). 53 работника предприятия были эвакуированы. Погибших и пострадавших нет. Угроза жизни и здоровью населения города и работникам предприятия отсутствует.

На месте происшествия работали специальные службы экстренного реагирования. Привлечены силы и средства в количестве 67 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России - 44 человек и 11 единиц техники.

Произведена осадка химического вещества.