Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу Дубровского по делу о сговоре дорожников

Верховный суд РФ отказал экс-губернатору Борису Дубровскому в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в ноябре 2020 г. Арбитражный суд Московского округа рассмотрел кассационную жалобу ФАС и отменил решение суда первой инстанции, признавшего незаконным решение антимонопольного органа по делу о картельном сговоре на дорожных аукционах в Челябинской области. Решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции отменены полностью. Дело передано на новое рассмотрение. Заседание по делу назначено на 15 февраля.

Борис Дубровский обжаловал постановление суда в Верховный суд РФ. Он просил отменить постановление и оставить в силе решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, признавших незаконным решение ФАС в части признания Дубровского, миндортранса и АО "Южуралмост" нарушившими статью 16 ФЗ "О защите конкуренции" путем заключения антиконкурентного соглашения.

Однако суд, изучив доводы кассационной жалобы, не нашел оснований для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ.

Напомним, 18 марта 2019 г. ФАС признала наличие двух антиконкурентных соглашений на челябинских дорожных аукционах на общую сумму почти 2,4 млрд руб. Все контракты заключались с АО "Южуралмост" при снижении цены контрактов не более 1,5%. Одним из участников сговора был признан Борис Дубровский. На этом фоне Дубровский подал в отставку. В июне "Южуралмост" подал иск к ФАС с требованием признать решение незаконным. Дубровский выступал в деле в качестве третьего лица.

16 декабря 2019 г. Арбитражный суд Москвы признал незаконным решение ФАС в части признания Дубровского, миндортранса и АО "Южуралмост" нарушившими статью 16 ФЗ "О защите конкуренции" путем заключения антиконкурентного соглашения. При этом суд отказал в удовлетворении требований о признании незаконным направления решения и материалов по делу в Следственный департамент МВД и Генпрокуратуру. В июле Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Москвы.