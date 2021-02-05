В России предлагают ввести судебные кредиты

В России может появиться новый вид кредитов — ссуда на судебные расходы. Соответствующий законопроект рассматривает Совет Федерации, сообщает "Российская газета".

Кредит смогут получить граждане, не имеющие средств на оплату услуг адвоката.

Если истец выигрывает дело, он будет обязан выплатить кредитору заранее оговоренное вознаграждение.

Отмечается, что механизм будет интересен также и малому бизнесу - в пандемию от предпринимателей поступало много жалоб на нарушение прав, но денег на судебные разбирательства у них не было.