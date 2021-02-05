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Общество
Челябинский городской бор, Алексей Текслер (2020) | Фото: Накануне.RU

ФАС и Генпрокуратуру попросили проверить стройку больницы в Челябинском бору

Активистами челябинского регионального отделения партии "Яблоко" подготовлены и направлены обращения в Генпрокуратуру и управление Федеральной антимонопольной службы, в них они просят исследовать ситуацию и дать оценку по действиям областных властей при проектировании нового хирургического корпуса детской больницы. Об обращениях Накануне.RU рассказал лидер челябинского "Яблока" Ярослав Щербаков.

Ранее мы сообщали о том, кто выиграл конкурс областных властей на проектно-изыскательские работы по стройке корпуса детской больницы в Челябинском бору. Победителем было признано ООО "ЕСК-ПРОЕКТ", компания при начальной цене в 40 млн взялась сделать проект за 30 млн руб.

Следует также напомнить, что арбитражные суды (включая апелляционные инстанции) дважды выносили вердикт о незаконности ранее принятого депутатами Законодательного собрания Челябинской области решения по изменению границ Челябинского бора. В итоге депутаты ЗСО под руководством спикера Владимира Мякуша приняли прямо-таки "соломоново решение" - раз сами они нарешали что-то, нарушающее законодательство, природоохранное прежде всего, то сейчас пусть решение принимает… правительство Челябинской области. То есть в данный момент стройку могут разрешить простым распоряжением правительства, и, видимо, подписывать его будет либо губернатор Алексей Текслер, либо какой-то из его заместителей.

Но конкурс уже проведен и именно эту сомнительную закупку просят проверить в рамках 44-го федерального закона Ярослав Щербаков и его товарищи по "Яблоку".

"Каким образом признанное судом незаконное решение о стройке было материализовано в конкурсе и даже объявлен победитель этого конкурса?" - задается вопросом Щербаков.

Но есть и еще более пикантная деталь: активисты обращают внимание на учредителя инвестиционной компании ООО "Проинвест" Марка Гехта, сына вице-губернатора Ирины Гехт, юридический адрес компании совпадает с местом прописки другой фирмы, там и другие учредители, например, Михайлова А.Н. Судя по документам, она является также и учредителем того самого "ЕСК-ПРОЕКТА", который победил в конкурсе. Обе фирмы сидят в помещении ООО "Парк отель" на улице Татьяничевой в Челябинске, а сам этот офисный и гостиничный центр принадлежит известным в городе бизнесменам Евгению Вайнштейну и его сыну, экс-депутату Госдумы Сергею Вайнштейну.

"Пикантность" ситуации, как считают "яблочники", заключается в том, что первым заместителем губернатора Челябинской области и куратором социального блока в правительстве является Ирина Гехт. Назначена она была на эту должность с приходом губернатора Текслера в 2019 году, ранее, при губернаторе Борисе Дубровском (2014-2019 гг.) работала членом Совета Федерации, а еще раньше, при губернаторе Михаиле Юревиче (2010-2014 гг.), также руководила "социалкой" в его администрации.

И вот теперь "Яблоко" просит Генпрокуратуру проверить наличие конфликта интересов и связей между между Ириной и Марком Гехт.

Остается добавить, что взлет бизнеса семьи Вайнштейнов пришелся на период губернаторства Юревича, далее продолжился при Дубровском, их компании продолжают успешно работать и сейчас в самых разных областях, от получения выгодных подрядов на уборку дорог в Челябинске и области до крупных проектов в сфере жилой и коммерческой недвижимости.

Стоимость постройки нового детского хирургического корпуса на территории Челябинского бора ранее определялась в сумму 4,5 млрд руб., деньги "расписаны" в федеральном бюджете, так что бороться действительно есть за что…

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ФАС и Генпрокуратуру попросили проверить стройку больницы в Челябинском бору

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Теги: Ирина и Марк Гехт, хирургический корпус детской больницы, скандалы



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Ранее 04.02.2021 14:24 Мск В Челябинске выбрали компанию, которая будет проектировать хирургический корпус детской больницы

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