"Норникель" боится, что выплаченная им компенсация за аварию под Норильском будет расходоваться неправильно

В Красноярском арбитражном суде продолжается рассмотрение иска Росприроднадзора к "дочке" "Норильского никеля" – "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК), у которой на ТЭЦ-3 в мае прошлого года в почву и воду утекли 20 тыс. тонн дизельного топлива.

Напомним, надзорное ведомство оценило ущерб в 148 млрд руб. и требует взыскания этих средств в денежном эквиваленте. "Норникель" оценил свою ответственность всего в 21 млрд руб. и настаивает на натуральной форме возмещения ущерба.

На сегодняшнем заседании суда истец настаивал на том, что "Норникель" не сможет восстановить окружающую среду, поэтому Росприроднадзор и настаивает на возмещении ущерба в денежной форме. Также в ведомстве указывают, что компания до сих пор не ликвидировала последствия аварии и затягивает процесс.

Представитель "Норникеля" в ответ усомнился, что деньги, которые получит государство, пойдут на восстановление природной среды, считает, что эти взыскания не эффективны, передает красноярский "7 канал".

Напомним, в прошлом году Госдума приняла отдельный законопроект, который распределяет средства компенсации за ущерб от аварии под Норильском в пользу муниципального и регионального бюджетов.