Провокация? На Зеленского подали в суд за отключение неугодных каналов

Харьковский юрист Роман Лихачев подал иск в кассационный административный суд на украинского президента Владимира Зеленского из-за его указа о введении санкций против гражданина Украины и отключении трех "неправильных" телеканалов. Об этом он написал в Facebook.

Лихачев отметил, что он юрист, а не политик, и в указе Зеленского много нарушений законодательства, а "закон одинаков для всех". Он просит признать указ президента незаконным и отменить его.

Самое интересное, что сами каналы сделали совместное заявление, что они еще не подали иск в Верховный суд. А тот иск, который уже подан, является провокацией властей "с целью получить в подконтрольном себе судебном процессе выгодные решения об отказе в открытии производств", считают каналы.

Депутат Рады от "Оппозиционной платформы - за жизнь", юрист Ренат Кузьмин уверен в том, что это провокация. Он назвал это обыкновенным юридическим трюком.

"Фейковый истец подает "кривой" иск якобы в интересах канала, прогнозируемо проигрывает его и тем самым делает невозможной победу настоящего истца, если такой появится. Суд просто откажет настоящему истцу, мотивируя отказ тем, что аналогичный иск по таким же основаниям ранее был уже рассмотрен", - написал он.

Напомним, отключение неугодных каналов было сделано через несколько дней поле того, как были получены результаты, что "Слуга народа" утратила первую строчку в рейтинге симпатий украинцев, уступив ее "Оппозиционной платформе - за жизнь", а рейтинг Зеленского рухнул до 13% и почти сравнялся с уровнем Петра Порошенко.