МВД хочет получить доступ к списку контактов пользователей смартфонов

МВД рассчитывает получить доступ к телефонным книгам пользователей смартфонов, сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным издания, в мобильном приложении МВД вскоре появится сервис, позволяющий бороться со звонками мошенников. На его внедрение министерство потратит 63 млн рублей.

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю придется дать приложению доступ к контактам, что сделает их полностью открытыми для полиции.

При этом в случае утечки в МВД контакты окажутся в свободном доступе, отмечает газета.

Ранее Минцифры предложило вывести данные о геолокации из-под действия тайны связи. Разработанный законопроект позволит МВД, ФСБ и ФСО без решения суда получать от сотовых операторов данные об объемах оказания услуг, их стоимости и геолокации абонентов. В настоящее время информацию об этом можно получить только по решению суда.

В Минцифры оправдывают инициативу тем, что будет упрощен поиск пропавших людей.