В Екатеринбурге больше сотни домов подключились к программе сортировки ТКО

В Екатеринбурге 103 дома в Академическом подключились к программе сортировки твердых коммунальных отходов. Вместе с ними в ней также уже участвуют Чкаловский, Ленинский и Октябрьский районы уральской столицы.

Планируется, что в перспективе это позволит продлить жизнь полигонам, поскольку с созданием новых часто возникают проблемы, особенно со стороны недовольных жителей. Теперь значительной части мусора будет дана "вторая жизнь". Также это может сказаться на тарифах, но в какую сторону - покажет время.

Если заявку подает отдельный дом, то компания берет перерыв 1-2 месяца, после чего создают логистический план, для которого, в том числе, направляют отдельные заявления в УК о возможности включения того или иного дома в программу - чтобы по маршруту было удобнее собирать мусор.

"Экологическая реформа в рамках всей страны стартовала два года назад. Сейчас такая система внедряется в Академическом, думаю, это прогрессивный шаг", - сообщил Накануне.RU директор управляющей компании "Академический" Николай Смирнягин.

По его словам, жителям рассказывают о программе сортировки ТКО через сайт, социальные сети, общедомовые чаты, а также районную газету. Также участие в этом принимают активные соседи.

"Обычно люди выносят мусор, когда утром выходят на работу вместе с соседями. И когда один сосед видит, что другой вынес картон отдельно, а пластик отдельно, он подумает и в следующий раз сам будет этим заниматься. Мы ожидаем именно такого эффекта", - добавил Смирнягин.

Как рассказал начальник контрольно-эксплуатационной службы ЕМУП "Спецавтобаза" Сергей Тесля, суммарно в Екатеринбурге в программе участвуют 152 дома. Чтобы присоединиться к ней, достаточно обращения от управляющей компании.

"В идеальном варианте, конечно, надо чтобы все жители проголосовали за это и понимали, что их дом переходит на раздельное направление. На сегодняшний день это пилотный проект. В будущем мы поймем, насколько данная система работает", - отметил Тесля.

Сейчас деление мусора происходит на три типа: макулатура, пластик и несортируемые отходы. Затем за каждым видом отходов выезжает различная техника и вывозит их на мусоросортировочный комплекс.

"На оплате это не сказалось абсолютно никак. То есть как была оплата, она такой же и осталась", - уточнил Сергей Тесля, добавив, что принудительно на раздельный сбор никого переводить не будут.

Напомним, также на улицах уральской столицы планируют установить раздельные урны для сортировки мусора. Не исключено, что это произойдет уже в этом году.