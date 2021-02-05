За последние сутки в России выявлено 16 688 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 527 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 23 582 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 934 606 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 75 732 летальных исхода, выздоровело 3 413 495 человек.