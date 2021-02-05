В России выявлено 16 688 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 16 688 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 527 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 23 582 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 934 606 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 75 732 летальных исхода, выздоровело 3 413 495 человек.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 2032
Санкт-Петербург - 1463
Московская область - 946
Нижегородская область - 473
Воронежская область - 368
Ростовская область - 364
Свердловская область - 331
Самарская область - 303
Красноярский край - 284
Пермский край - 277
Вологодская область - 276
Челябинская область - 272
Иркутская область - 264
Хабаровский край - 248
Архангельская область - 240
Саратовская область - 239
Республика Карелия - 237
Волгоградская область - 233
Ставропольский край - 226
Ленинградская область - 216
Пензенская область - 214
Забайкальский край - 199
Приморский край - 199
Тверская область - 187
Краснодарский край - 185
Ярославская область - 183
Алтайский край - 181
Калининградская область - 179
Смоленская область - 177
Курская область - 177
Ульяновская область - 173
Белгородская область - 170
Кировская область - 166
Тульская область - 166
Брянская область - 165
Республика Башкортостан - 164
Ивановская область - 163
Омская область - 162
Астраханская область - 157
Орловская область - 155
Ханты-Мансийский автономный округ - 154
Республика Крым - 152
Калужская область - 150
Оренбургская область - 150
Мурманская область - 149
Владимирская область - 147
Липецкая область - 145
Тамбовская область - 142
Новгородская область - 136
Республика Бурятия - 135
Республика Коми - 133
Новосибирская область - 131
Тюменская область - 130
Псковская область - 124
Рязанская область - 110
Кемеровская область - 99
Курганская область - 96
Удмуртская Республика - 95
Севастополь - 92
Томская область - 91
Республика Чувашия - 91
Сахалинская область - 88
Республика Саха (Якутия) - 88
Кабардино-Балкарская Республика - 85
Амурская область - 84
Республика Татарстан - 84
Республика Дагестан - 82
Республика Калмыкия - 73
Республика Мордовия - 70
Карачаево-Черкесская Республика - 63
Ямало-Ненецкий автономный округ - 59
Республика Северная Осетия-Алания - 56
Республика Хакасия - 53
Камчатский край - 52
Костромская область - 48
Республика Алтай - 43
Республика Марий Эл - 43
Республика Адыгея - 40
Республика Ингушетия - 33
Чеченская Республика - 32
Магаданская область - 16
Республика Тыва - 12
Ненецкий автономный округ - 8
Еврейская автономная область - 7
Чукотский автономный округ - 3