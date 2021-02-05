05 Февраля 2021
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Общество В России Москва
(2020) | Фото: admtyumen.ru

В России выявлено 16 688 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 16 688 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 527 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 23 582 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 934 606 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 75 732 летальных исхода, выздоровело 3 413 495 человек.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 2032

Санкт-Петербург - 1463

Московская область - 946

Нижегородская область - 473

Воронежская область - 368

Ростовская область - 364

Свердловская область - 331

Самарская область - 303

Красноярский край - 284

Пермский край - 277

Вологодская область - 276

Челябинская область - 272

Иркутская область - 264

Хабаровский край - 248

Архангельская область - 240

Саратовская область - 239

Республика Карелия - 237

Волгоградская область - 233

Ставропольский край - 226

Ленинградская область - 216

Пензенская область - 214

Забайкальский край - 199

Приморский край - 199

Тверская область - 187

Краснодарский край - 185

Ярославская область - 183

Алтайский край - 181

Калининградская область - 179

Смоленская область - 177

Курская область - 177

Ульяновская область - 173

Белгородская область - 170

Кировская область - 166

Тульская область - 166

Брянская область - 165

Республика Башкортостан - 164

Ивановская область - 163

Омская область - 162

Астраханская область - 157

Орловская область - 155

Ханты-Мансийский автономный округ - 154

Республика Крым - 152

Калужская область - 150

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Тюменская область - 130

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Курганская область - 96

Удмуртская Республика - 95

Севастополь - 92

Томская область - 91

Республика Чувашия - 91

Сахалинская область - 88

Республика Саха (Якутия) - 88

Кабардино-Балкарская Республика - 85

Амурская область - 84

Республика Татарстан - 84

Республика Дагестан - 82

Республика Калмыкия - 73

Республика Мордовия - 70

Карачаево-Черкесская Республика - 63

Ямало-Ненецкий автономный округ - 59

Республика Северная Осетия-Алания - 56

Республика Хакасия - 53

Камчатский край - 52

Костромская область - 48

Республика Алтай - 43

Республика Марий Эл - 43

Республика Адыгея - 40

Республика Ингушетия - 33

Чеченская Республика - 32

Магаданская область - 16

Республика Тыва - 12

Ненецкий автономный округ - 8

Еврейская автономная область - 7

Чукотский автономный округ - 3

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В России выявлено 16 688 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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