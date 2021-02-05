05 Февраля 2021
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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова (2020) | Фото: Krasnews

Глава Росприроднадзора приехала на очередной суд по взысканию компенсации ущерба за аварию в Норильске

Судебный процесс по иску Роскомнадзора против "дочки" "Норникеля" затягивается, и на очередное заседание 5 февраля в Красноярский арбитражный суд приехала глава надзорного ведомства Светлана Радионова.

Во время заседания суда она запостила несколько сообщений в Instagram, в которых обличает ответчика – "Норильско-Таймырскую энергетическую компанию" (НТЭК), на территории которой в конце мая 2020 года произошло ЧП – из резервуара в воду и землю вылилось более 20 тыс. тонн дизельного топлива.

"Пятница. Красноярск. В суде все больше и больше документов и привлеченных лиц. А мы монотонно и четко отстаиваем позицию: эшелоны нефтепродуктов, попавшие в хрупкую арктическую зону, — весомая причина для взыскания причиненного ущерба. Наверное, я повторяюсь, и эти посты не так ярки и интересны. Но важно лишь то, что мы впервые в истории России громко заявляем: экология — дело каждого!!! И загрязнитель платит! Мы все судебные заседания слышим, что "НТЭК", как и сам "Норникель", эксплуатирует объекты в строгом соотвествии с правилами. И все было в порядке, и ничего не предвещало проблем", - пишет Радионова.

Потом она опубликовала фотографии и видео с плачевным состоянием инфраструктуры хранилищ и написала: "Эти фото сделаны в июне 2020 года лично мной, просто на телефон. Знала бы — фотографировала бы детально. Это резервуарный парк и его единственная насосная, в которой работают живые люди. Это самое "современное оборудование". Это смесь воды и дизельного топлива, слитого в подпол той же котельной, где, напоминаю, в этот же момент работал живой человек. Нужно ли комментировать? Или обладать специальными познаниями? По моему мнению, нет!".

Глава Росприроднадзора напомнила, что у ее ведомства "много успешных судебных разбирательств". Она полагает, что для подобных исков характерно одно: "добровольно нарушитель за причиненный природе ущерб не платит".

"И тогда мы идем в суд. Требования, апелляции, споры. Все это занимает месяцы и годы. Никто не хочет отвечать за содеянное — нам приходится тратить силы и время, чтобы привлечь нарушителей к ответственности. Да, у них есть право пойти в суд и не согласиться с нами. Но мы защищаем интересы граждан и государства, где, между прочим, живут и собственники компаний. Может, последним пора начать думать и принимать ответственность за свои поступки", - заключает Радионова.

Напомним, Росприроднадзор оценил ущерб, нанесенный природе, почти в 150 млрд руб. "Норникель" же оценивает его всего в 21 млрд руб.

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Глава Росприроднадзора приехала на очередной суд по взысканию компенсации ущерба за аварию в Норильске

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Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

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Теги: светлана радионова, росприроднадзор, арбитраж, компенсация ущерба, авария в норильске



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Развитие сюжета:

Ранее 05.02.2021 12:04 Мск "Норникель" боится, что выплаченная им компенсация за аварию под Норильском будет расходоваться неправильно

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