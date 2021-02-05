Жительница Екатеринбурга привезла гроб с телом матери к мэрии

В Екатеринбурге женщина привезла гроб с телом матери к зданию городской администрации, передает корреспондент Накануне.RU.

Жительница уральской столицы заявляет, что контора, которая имеет отношение к мэрии, якобы потребовала с нее 127 тыс. руб. за могилу на Восточном кладбище. Она была не в состоянии заплатить и обратилась в организацию, которая сделала намного дешевле. Однако, когда могилу вырыли, оказалось, что там уже лежит другой гроб. Теперь она не может похоронить родного человека.

"Стали рыть могилу рядом с папой, а там гроб, кто-то похоронен. Куда я маму-то должна? Мне везде отказывали", - говорит Ольга Викторовна.

Гроб с телом человека сейчас находится в автобусе похоронного бюро на Площади 1905 года. На место приехали сотрудники полиции. А в ситуации, насколько известно, разбирается Следственный комитет.

"Администрация города должна не продавать могилы от 100 тыс. до 1 млн, а обязана предоставлять их бесплатно, как положено. Заммэра Гейко относится по-гейковски к трагедиям людей", - эмоционально заявил присутствующий на Площади 1905 года общественник Николай Ермаков.