В Тюменской области ресторанам и кафе разрешили работать по ночам, а больницам проводить профосмотры

Губернатор Тюменской области Александр Моор на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что с 5 февраля часть ограничений, введенных из-за коронавируса, будет снята, передает корреспондент Накануне.RU.

"Ситуация с пандемией в области стабилизируется. Но расслабляться еще рано. Масочный режим будет сохранен", - заявил губернатор.

В частности, поликлиники начнут проводить профилактические осмотры и снова возобновят оказание плановой медицинской помощи. Предприятия общепита смогут работать и в ночное время.

Однако под запретом до сих пор остаются дискотеки, ночные клубы и танцплощадки.