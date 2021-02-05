05 Февраля 2021
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Общество В России Москва
полиция, беспредел, дубинка (2016) | Фото: vashgorod.ru

Члены СПЧ при президенте РФ просят отказаться от использования спецсредств при задержаниях на акциях протеста

Два десятка членов Совета по правам человека при президенте России опубликовали заявление, в котором, среди прочего, просят упростить согласование массовых акций, начать служебные и процессуальные проверки по факту превышения полномочий силовиков, а непосредственно силовиков просят перестать использовать спецсредства.

"Прекратить использование спецсредств при задержании мирных участников мероприятий вне зависимости от их лозунгов и при отсутствии насильственных действий с их стороны", - цитирует заявление "Интерфакс".

Авторы обращения отразили в письме и еще несколько моментов, имевших место после массовых задержаний. Например, условия содержания в спецприемниках.

Кроме того, они просят прекратить препятствовать журналистам, выполняющим свою профессиональную деятельность.

Под обращением нет подписи главы Совета Валерия Фадеева.

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Члены СПЧ при президенте РФ просят отказаться от использования спецсредств при задержаниях на акциях протеста

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Теги: спч, применение спецсредств, задержания, акции протеста



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