Члены СПЧ при президенте РФ просят отказаться от использования спецсредств при задержаниях на акциях протеста

Два десятка членов Совета по правам человека при президенте России опубликовали заявление, в котором, среди прочего, просят упростить согласование массовых акций, начать служебные и процессуальные проверки по факту превышения полномочий силовиков, а непосредственно силовиков просят перестать использовать спецсредства.

"Прекратить использование спецсредств при задержании мирных участников мероприятий вне зависимости от их лозунгов и при отсутствии насильственных действий с их стороны", - цитирует заявление "Интерфакс".

Авторы обращения отразили в письме и еще несколько моментов, имевших место после массовых задержаний. Например, условия содержания в спецприемниках.

Кроме того, они просят прекратить препятствовать журналистам, выполняющим свою профессиональную деятельность.

Под обращением нет подписи главы Совета Валерия Фадеева.