Росгвардия сообщила о DDos-атаках на свой сайт из-за рубежа

В Росгвардии сообщили, что на официальный сайт ведомства была проведена массированная DDos-атака с территории Евросоюза.

"Все попытки нарушить работу сайта ведомства успешно нейтрализованы", - заявили в пресс-службе.

Атака произошла в ночь с 4 на 5 февраля и длилась 3 часа, пишет Regnum.

Также отмечается, что сайт Росгвардии подвергался нападению хакеров 23 и 31 января. В эти дни в российских городах проходили массовые акции протеста из-за задержания Алексея Навального.