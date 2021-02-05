05 Февраля 2021
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хакер (2016) | Фото: iteranet.ru

Росгвардия сообщила о DDos-атаках на свой сайт из-за рубежа

В Росгвардии сообщили, что на официальный сайт ведомства была проведена массированная DDos-атака с территории Евросоюза.

"Все попытки нарушить работу сайта ведомства успешно нейтрализованы", - заявили в пресс-службе.

Атака произошла в ночь с 4 на 5 февраля и длилась 3 часа, пишет Regnum.

Также отмечается, что сайт Росгвардии подвергался нападению хакеров 23 и 31 января. В эти дни в российских городах проходили массовые акции протеста из-за задержания Алексея Навального.

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Росгвардия сообщила о DDos-атаках на свой сайт из-за рубежа

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Теги: росгвардия, DDos-атаки



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