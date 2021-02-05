Власти отменили госуслуги в бумажной форме

Подписанный накануне нового года закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" отменил право граждан на получение госуслуг в бумажной форме. На это обращает внимание РИА "Катюша".

Законопроект был внесен в апреле, как раз во время карантина, не проходил никакого общественного обсуждения и был так же тихо принят. Фактически человек становится бесправным без соответствующего "цифрового подтверждения", ведь теперь у него не будет ничего, что может подтвердить даже его существование, так как все хранится исключительно в цифровых системах, доступ к которым имеет ограниченный круг лиц. Иными словами, если в этой системе произойдет намеренное или непреднамеренное изменение, то у гражданина не будет никакой возможности что-либо доказать. Это создает невидимый "цифровой класс", который находится вне традиционных институтов государства и не подчиняется никому, в некотором смысле возвышаясь над всеми.

Также узаконивается принуждение человека к согласию на предоставление всех требуемых персональных данных в электронной форме , потому что без этого человек просто не получит услугу. В результате из каждого можно "выжать" всю информацию, угрожая не оказать услугу. Кроме того, само понятие "госуслуга" подразумевает постепенную замену государства частными корпорациями. Об этом тоже говорится в законе: Правительство вправе определить перечень услуг, которые могут предоставляться частными компаниями. Иными словами, частный бизнес забирает на себя часть госфункций и подминает под себя государство .

Власти наделили себя правом отказать в личном приеме граждан. А вскоре и вовсе они могут отгородиться от народа искусственным интеллектом.

Кроме того, Правительство может своими нормативными актами устанавливать "особый порядок" оказания госуслуг "в целях оптимизации". Что это такое, не поясняется, но может означать что угодно, причем на усмотрение Правительства.

Таким образом, гражданам отныне может быть отказано в праве на проезд, зачислении в школу, обучении, совершении сделок и пр. вне системы цифровой идентификации.

Напомним, власти могут ввести для людей "машинные рекомендации".