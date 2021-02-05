Власти отменили госуслуги в бумажной форме

05 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Навальному дали реальный срок

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Халпер, робот, искусственный интелект, МФЦ Пермского края (2020) | Фото: сайт губернатора и правительсва Пермского края

Власти отменили госуслуги в бумажной форме

Подписанный накануне нового года закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" отменил право граждан на получение госуслуг в бумажной форме. На это обращает внимание РИА "Катюша".
Читайте также:

Законопроект был внесен в апреле, как раз во время карантина, не проходил никакого общественного обсуждения и был так же тихо принят. Фактически человек становится бесправным без соответствующего "цифрового подтверждения", ведь теперь у него не будет ничего, что может подтвердить даже его существование, так как все хранится исключительно в цифровых системах, доступ к которым имеет ограниченный круг лиц. Иными словами, если в этой системе произойдет намеренное или непреднамеренное изменение, то у гражданина не будет никакой возможности что-либо доказать. Это создает невидимый "цифровой класс", который находится вне традиционных институтов государства и не подчиняется никому, в некотором смысле возвышаясь над всеми.

Также узаконивается принуждение человека к согласию на предоставление всех требуемых персональных данных в электронной форме, потому что без этого человек просто не получит услугу. В результате из каждого можно "выжать" всю информацию, угрожая не оказать услугу. Кроме того, само понятие "госуслуга" подразумевает постепенную замену государства частными корпорациями. Об этом тоже говорится в законе: Правительство вправе определить перечень услуг, которые могут предоставляться частными компаниями. Иными словами, частный бизнес забирает на себя часть госфункций и подминает под себя государство.

Власти наделили себя правом отказать в личном приеме граждан. А вскоре и вовсе они могут отгородиться от народа искусственным интеллектом.

Кроме того, Правительство может своими нормативными актами устанавливать "особый порядок" оказания госуслуг "в целях оптимизации". Что это такое, не поясняется, но может означать что угодно, причем на усмотрение Правительства.

Таким образом, гражданам отныне может быть отказано в праве на проезд, зачислении в школу, обучении, совершении сделок и пр. вне системы цифровой идентификации.

Напомним, власти могут ввести для людей "машинные рекомендации".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Власти отменили госуслуги в бумажной форме

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: госуслуги, документ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети