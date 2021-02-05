На Южном Урале замглавы района будут судить по обвинению в растрате 29 млн рублей

В Челябинской области первого заместителя главы Сосновского района Игоря Азархина и двух его соучастников будут судить за растрату около 28,7 млн рублей при покупке здания детского сада, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, чиновника задержали 1 октября 2019 г. после обысков в администрации района. Суд в Челябинске заключил его под стражу на два месяца. Однако Челябинский областной суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

По версии следствия, обвиняемый в 2017 году заключил с коммерческой организацией, которую возглавлял один из соучастников, муниципальный контракт на покупку помещения под детсад по заведомо завышенной стоимости. Оценку здания произвел второй соучастник.

Здание оценили на сумму свыше 56,4 млн рублей при фактической его стоимости около 28,6 млн рублей.

Игорь Азархин и двое его соучастников обвиняются в превышении должностных полномочий, растрате и пособничестве в этих преступлениях. На недвижимость, деньги, автомобили и доли в уставных капиталах коммерческих организаций наложен арест на общую сумму свыше 54 млн рублей.