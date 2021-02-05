Депутат Госдумы и депутат Югры обсудили развитие Сургута

Депутат думы Югры Андрей Филатов начал череду встреч с лидерами мнений экономической столицы автономного округа с депутата Госдумы, бывшего мэра Сургута Александра Сидорова, передает корреспондент Накануне.RU.

Встреча прошла накануне в Лангепасе. Парламентарии обсудили вопросы развития представляемых народными избранниками территорий, обращения граждан, а также предстоящий Сургуту конкурс по выбору главы. Решение Филатова участвовать в конкурсе депутат Госдумы оценил позитивно.

Было отмечено, что будущему главе Сургута предстоит заняться решением проблем с нехваткой школ, строительством дорог в городе, а также расселением ветхого жилья. Вероятно, на решении этих проблем будет сделан акцент в программе кандидата.

"Поговорили о сильных сторонах, о возможностях города, о том, на что стоит обратить внимание, как лучше выстроить приоритеты. Договорились, что такой формат взаимодействия будет продолжен", - прокомментировал встречу сам Филатов.

Напомним, в январе конкурс на пост главы оказался сорван – документы из нескольких десятков претендентов верно оформил только один участник гонки, Артур Романов. Эксперты полагают, что причина срыва первого конкурса может быть в том, что "настоящий" кандидат, который устроил бы все группы влияния, на него не заявился. В числе таких вероятных кандидатов был как раз Филатов.

Сейчас конкурс объявлен повторно. Заседание конкурсной комиссии, на котором будут заслушаны программы кандидатов и приняты решения о допуске к участию в следующем этапе, состоится 20 февраля. Затем пройдут депутатские слушания. Окончательное решение по кандидатам депутаты примут 27 февраля. Подавать документы можно с 31 января по 14 февраля.