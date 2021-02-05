В Челябинской области иномарка столкнулась с микроавтобусом

В Челябинской области столкнулись микроавтобус и иномарка. В результате ДТП пострадала водитель легкового автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГИБДД области, ДТП произошло вечером 4 февраля на 23 км автодороги Челябинск — Новосибирск на территории Красноармейского района.

По предварительным данным, 28-летняя девушка за рулем Volkswagen Polo не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автобусом ГАЗ-А64R45.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля получила травмы и была госпитализирована. В микроавтобусе никто не пострадал.