ЦБ предупредил о новых способах мошенничества с выплатами за коронавирус

Мошенники придумали новую схему обмана россиян - от имени Банка России они предлагают якобы получить выплату с целью поддержки в период пандемии коронавируса.

Как сообщает РИА Новости, злоумышленники размещают в Facebook под видом рекламы сообщение с символикой ЦБ.

Пользователям предлагается перейти на сайт и заполнить форму с полной информацией о своей банковской карте, включая CVC-код. В Центробанке заявили, что принимаются меры для блокировки мошеннического сайта.

Ранее в Сбербанке предупредили россиян о новом способе обмана по телефону. Мошенники начали звонить от имени представителя прокуратуры. Позвонивший "представитель прокуратуры" убеждает жертву перевести деньги на "специальный счет", который принадлежит мошеннику.