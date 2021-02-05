УМВД: Полицейские не ели еду задержанных на акциях протеста

Санкт-Петербургский полицейский главк выступил с заявлением по поводу сообщений в СМИ, в которых говорилось о "нецелевом" использовании еды, переданной административным задержанным. В полиции информацию назвали "фейком".

"В ночь со 2 на 3 февраля в 33 О/П Московского района Санкт-Петербурга были доставлены несколько граждан, задержанных за правонарушения. Спустя некоторое время к отделу полиции подъехали их знакомые и попросили правоохранителей передать им несколько бутылок с питьевой водой и продукты питания, в том числе наборы "фаст фуда". Дежурные сотрудники приняли передачу и в полном объеме сразу же передали задержанным, что подтверждается в том числе и средствами визуального контроля", - говорится в сообщении ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицейском главке посоветовали СМИ и блогерам перестать публиковать непроверенную информацию.