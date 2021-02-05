05 Февраля 2021
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Общество Пермский край
(2004) | Фото: Накануне.ru

В руднике "Уралкалия" по выделенной линии запустили мобильную связь и 4G-интернет

В руднике "Уралкалия" появилась мобильная связь и высокоскоростной 4G-интернет – создана выделенная сеть, сообщили Накануне.RU в правительстве Прикамья.

Пилотный проект реализовала компания "МТС". В будущем вышка сможет обеспечить связь стандарта 5G. Пилотная зона запущена в сложных горно-геологических условиях на глубине 400 м. Выделенная технологическая сеть LTE c использованием решений "Ericsson" показала стабильность, надежность и безопасность всех ее элементов.

В рамках пилотного проекта протестированы сервисы групповой голосовой связи, передачи данных и видеопотока, а также другие решения, повышающие безопасность и эффективность работы персонала во время подземных выработок и других производственных процессов. В дальнейшем выделенная сеть поможет внедрить решения в сфере аналитики, удалённого управления производственными процессами, автономной работы оборудования, роботизации и умного видеонаблюдения.

Проект стал для "МТС" особенным, отметила директор оператора в Пермском крае Оксана Кайгородова. Во многом – из-за специфики развертывания сетевого оборудования на большой глубине калийного рудника и значительных расстояниях, где наблюдается затухание сигнала.

"Развитие цифрового бизнеса – один из стратегических приоритетов "Уралкалия". Ранее ни одна технология связи не демонстрировала значимой для нас эффективности в руднике на большие расстояния. Проведенные тестовые испытания показали, что в условиях калийной шахты есть решения, обеспечивающие стабильное, надёжное и безопасное покрытие связью", - сказал заместитель технического директора по ремонтам и управлению производственными активами компании "Уралкалий" Дмитрий Иванов.

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В руднике "Уралкалия" по выделенной линии запустили мобильную связь и 4G-интернет

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Теги: Уралкалий, МТС



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