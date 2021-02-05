05 Февраля 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото:instagram.com/zelenskiy_official

Зеленский угодил в новый скандал - устроил празднование дня рождения в карантин

Украинский президент Владимир Зеленский угодил в новый громкий скандал. 29 января он устроил по поводу своего дня рождения большую вечернику на квартире совладельца студии "Квартал-95" и бизнес-партнера олигарха Игоря Коломойского Тимура Миндича. При этом, введя в стране карантин, ни Зеленский, ни кто-либо из приглашенных его не соблюдал - масок ни у кого не было, дистанция не соблюдалась. Все это длилось около 8 часов, как было показано в программе "Схемы".

Согласно условиям карантина, до конца февраля запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек. Причем, как заявлял главный санитарный врач Виктор Ляшко, это относится и к частным домам. У Зеленского же было около 30 гостей, многие - из "Квартала-95".

Пикантности добавляет тот факт, что журналисты видели вокруг дома полицию и сотрудников управления госохраны, которые наблюдали, чтобы никто не "засек" явное нарушение. В пресс-службе офиса Зеленского на этот счет молчат, хотя СМИ направили запрос. В результате некоторые СМИ вышли с заголовками, что президент "наплевал на карантин", который ввел для других, но не для себя.

Это не первый скандал с участием Зеленского касательно нарушения им карантина. 3 июня он устроил посиделку в кафе, нарушив сразу несколько правил. Он находился без маски в общественном месте и не соблюдал дистанцию (хотя призывал это делать граждан). Также он обслуживался внутри заведения, хотя в то время они работали только на вынос. Полиция тогда составила протокол и направила материалы в суд. Был выписан и штраф нарушителям.

Новый скандал снова показывает, что призывы Зеленского к гражданам соблюдать карантин на самого себя он не распространяет.

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Зеленский угодил в новый скандал - устроил празднование дня рождения в карантин

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, карантин



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