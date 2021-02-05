Навального снова доставили в суд – по делу о клевете на ветерана

Алексея Навального доставили в Бабушкинский районный суд столицы, где сегодня будет рассматриваться иск ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко к оппозиционеру.

Это иск о клевете, по нему Навальному может грозить штраф или обязательные работы.

Летом прошлого года в сети был опубликован видеоролик, в котором несколько человек, среди которых был и Артеменко, высказываются в поддержку поправок в Конституцию. Навальный оставил комментарий под видео, в котором назвал ролик "позором страны", а его создателей и участников – "командой продажных холуев". Следствие считает, что высказывание оппозиционера носило "заведомо ложный характер, порочащий честь и достоинство человека".

По данным СМИ и Telegram-каналов, у здания суда уже выставлено оцепление силовиков, собрались журналисты, некоторое количество сторонников Навального, также были замечены автомобили дипмиссий Великобритании и Франции.

Напомним, ранее Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН изменил Навальному меру наказания с условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Согласно решению этого суда, оппозиционер проведет в колонии 2 года 8 месяцев.